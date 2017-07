Stoicescu: kuni Kremli poliitika ei muutu, on rahulaagrid täielik silmakirjalikkus

Vene noorteorganisatsioonid toetavad augustis ja septembris Läänemere kahel saarel – Rootsile kuuluval Ojamaal ja Soomele kuuluval Ahvenamaal – nn rahulaagrite korraldamist. Samal ajal toimub Läänemere piirkonnas mitu sõjaväeõppust.

Kalev Stoicescu rääkis Postimehele, et Venemaa praegune tegevus tuletab meelde nõukogude aegu ning propagandistlikke aktsioone oligi oodata. Ühest küljest relvastub idanaaber hambuni, eriti läänesuunal, on tugevdanud Balti laevastikku, koondanud Kaliningradi suure väekontingendi ning peagi on tulemas Zapad-2017 ja muud suured õppused.

Teadur märkis, et teisest küljest on kogu selle militariseerumise ning sõjalise aktiivsuse puhul kentsakas, kui noored saadetakse ilmselgelt mitte omal initsiatiivil Läänemere saartele, et näidata Venemaa «rahumeelsust».

«Venemaa võib korraldada kasvõi tuhat rahulaagrit, ent kuni Kremli poliitika ei muutu, on sellised aktsioonid täielik silmakirjalikkus,» rõhutas Stoicescu.

Ta avaldas arvamust, et need Põhjamaade poliitikud, kes on Venemaa suhtes olnud sinisilmsed, peaksid nüüd küll mõistma, et juhul kui Läänemere piirkonnas puhkeks sõjaline konflikt, ei jääks Soome ja Rootsi sellest välja. On teada, et Venemaa on õppustel harjutanud nii Gotlandi kui ka Ahvenamaa vallutamist.

Stoicescu sõnul on muret tekitav, kui agressiivselt on Vene sõjalennukid Läänemere õhuruumis viimasel ajal tegutsenud. Sellise tegevuse jätkumisel on vaid aja küsimus, kui midagi juhtub. Ühtlasi peab ta võimalikuks idanaabri relvajõudude provokatiivset tegevust septembris toimuva suurõppuse Zapad-2017 ajal.