Politico: Eesti eesistumise 15 tarvilikku eestlast Brüsselis

Riina Kionka

Euroopa Ülemkogu presidendi Donald Tuski välispoliitika nõuniku ametikohal tegutsev Riina Kionka töötas varem muuhulgas Euroopa Liidu välisteenistuse Kesk-Aasia osakonna juhina. Aastatel 2000-2004 oli ta Eesti suursaadik Saksamaal. Politicos kirjutati, et Kionka aitas 1990date alguses taasiseseisvunud Eestil endale uus identiteet kujundada. Lisaks tegi ta palju tööd Eesti ELi liikmesuse nimel.

Marit Sillavee

Kui peaks tekkima vajadus midagi korda saata Euroopa Komisjonis, on parim viis selleks helistada Martin Selmayrile – Jean-Claude Junckeri meeskonnaülemale. Temaga ühendusse astumiseks on vaja aga helistada eestlannale Marit Sillaveele, tema assistendile.

Kaja Tael

Kui Kaja Tael 2016. aastal Eesti alaliseks esindajaks ELis määrati, kirjeldas ta oma rolli vahendaja ja tõlgina. «On selge, et pean teatud olukordades mootori osa mängima,» sõnas Tael. Tael on varem teeninud suursaadikuna Suurbritannias ja Saksamaal.

Johannes Tralla

Enamusele eestlasest on just Johannes Tralla, mitte poliitikud, ELi nägu. ERRi Brüsseli korrespondendina ilmub ta pea igaõhtuste lugudega elutubadesse üle Eesti.

Andrus Ansip

Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip on Komisjoni protokolli nimekirjas neljandal kohal. Temast ettepoole jäävad Jean-Claude Juncker, Frans Timmermans ja Federica Mogherini. Politicos kirjutatakse, et just tema hoole all sai e-Eesti küpseks.

Henrik Hololei

Komisjoni transpordiosakonna juhina (DG MOVE) teeb Hololei ühtse digituru strateegia kallal tihedat koostööd Ansipiga, eriti isesõitvate autode, e-linnade ja muu puhul.

Hololei on varem töötanud ka tollase Komisjoni asepresidendi Siim Kallase meeskonnajuhina. Tal on väga head sidemed.

Christian-Marc Lifländer

Lifländer juhib NATO küberkaitse osakonda. Õppinud Ameerikas, töötas kaitseekspert aastaid Eesti kaitseministeeriumis, enne kui ta NATOsse siirdus.

Kaja Kallas

Kaja Kallas on Euroopa Parlamendi digiteemade silmapaistvaim nägu.

Juhan Lepassaar

Lepassaar töötab Ansipi meeskonnaülemana. Tema puhul on tegu pigem poliitilise persooni, mitte digieksperdiga. Ansipiga tegi Lepassaar koostööd ka ajal, mil

Luukas Ilves

Vaid 29-aastane Ilves on juba Brüsseli-veteran ja Eesti eesistumise üks digispetsialiste. Tema peab kindlustama, et ELi liikmesmaad nõustuksid digiteemaliste dokumentidega- nagu telekommunikatsioonireform. Ta on samuti Eesti endise presidendi Toomas Hendrik Ilvese poeg ja jagab isaga armastust kikilipsude vastu, kirjutatakse Politicos.

Uku Särekanno

Särekannost saab Eesti kontaktisik ELi Brexiti- läbirääkija Michel Barnieri meeskonnas. Tegu on endise kõrge diplomaadiga.

Marika Post, Anniky Lamp ja Jüri Laas

Eesti alalise esinduse pressimeeskond on täis oma ala eksperte. Post asus Brüsselisse tööle juba 2007. aastal ja see teeb temast koos soomlanna Leena Brandtiga ühe kogenuima riigiesindaja ELi südamikus.

Lamp liitus selle meeskonnaga hiljuti Euroopa Komisjoni pressiesindajate meeskonnast. Laas töötas varem Euroopa Ülemkogus ja abistas selle juhti Donald Tuski mitmetel tippkohtumistel.

Signe Ratso

Ratso on Euroopa Komisjoni kaubandusosakonnas direktor. Tema vastutuse alla kuuluvad muuhulgas üldine kaubandusstrateegia ja vabakaubanduslepped. Seetõttu on ta ELi ja USA tulevikusuhete kujundamise üheks keskseks isikuks.