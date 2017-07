Navalnõi kampaania Moskva harus käib läbiotsimine

«Moskva staabis on lukud jälle läbi puuritud. Valvur ütles, et käivad menetlustoimingud. Sees on tõepoolest inimesed, kuid meid sinna ei lasta,» kirjutas Ljaskin täna Facebookis.

Ta märkis, et öösel staabis valves olnud inimene kõnedele ei vasta, kuid tema telefon ei ole välja lülitatud. Korrakaitseametkondadest ei ole sellele teatele kinnitust tulnud.

Ljaskin ütles Interfaxile, et staabi töötajad kavatsevad esitada politseisse avalduse ebaseadusliku sissetungi kohta.

«Kavatseme esitada avalduse staapi seadusvastase tungimise kohta ja selgitada välja, mis juhtus öösel valves olnud inimesega, kellega ei saa juba mitu tundi ühendust,» ütles Ljaskin.

Tema sõnutsi tungisid tundmatud öösel Sadovnitšeskaja kaldapealsel asuvasse staapi, trellitasid seestpoolt aknad, lõikasid ukselt maha käepidemed ja vahetasid välja lukud.

«Meie võtmed lukke enam ei ava. Hommikul esimesena staapi saabunud töötaja lükkasid tundmatud isikud staabist välja,» selgitas Ljaskin, lisades et staabis on praegu vähemalt kaks sportlikku erariietes pikka meest.

«Helistasime politseisse, et nad kohale kutsuda, kuid sealt öeldi üksikasjadesse laskumata, et meie aadressil käivad menetlustoimingud,» sõnas Ljaskin.

Interfaxi korrespondendi sõnutsi on hoone juures üks politseiauto, kus on kaks meest. Uks on kinni, aknad seestpoolt trellitatud. Hoone ette on kogunenud staabi töötajad, kes ootavad lukkseppa lukkusid vahetama.