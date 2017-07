Trump Jr võib saada süüdistuse riigireetmises

«Tagantjärele teeksin ma asju ilmselt teisiti,» lausus Trump Jr Fox Newsi eetris. Ta lisas, et ei teeks kunagi midagi, mis paneks USA ohtu. «Me teeksime selle riigi nimel kõik. Sellega ei riskiks ma iialgi.» Samuti väitis Trump Jr, et oleks valmis oma tegudest ka vande all aru andma. Tema sõnul oleks ta USAd ohustava teabe korral kohe FBI poole pöördunud.

Trump Jr on tugeva surve all pärast seda, kui ta oli sunnitud avalikustama kirjavahetuse, kus lepiti kokku kohtumine Venemaa päritolu advokaadi Natalja Veselnitskajaga New Yorgi Trump Toweris eelmise aasta 9. juunil.

Kohtumise korraldas Suurbritannia päritolu publitsist Rob Goldstone, kes oli Trump Jr-ga tuttav 2013 Miss Universumi iludusvõistluse korraldamise aegadest.

Goldstone ütles ühes elektronkirjas, et tegu on «ülitundliku» informatsiooniga, mis on «osa Venemaa toetusest Donald Trumpile». Selle peale vastas Trump Jr, et kui see jutt vastab tõele, siis on ta kohtumisest vägagi huvitatud.

Eile selgitas Trump Jr kohtumist sellega, et lootis saada lisainfot poliitilise rivaali kohta: «Ma sain aru, et kellelgi on informatsiooni meie oponendi kohta.» Tema sõnul ei viinud kohtumine kuskile ja oma isale ta sellest ei teatanudki.

Advokaat Veselnitskaja on eitanud igasuguseid sidemeid Venemaa valitsusega. Tema kirjeldusel olid kohtumisel kohal president Trumpi väimees Jared Kushner ning toonane Trumpi kampaaniameister Paul Manafort. Kushner oli väidetavalt mõne minuti järel seltskonnast lahkunud ja Manafort olevat terve kohtumise vältel oma telefoni näppinud.

Trump Jr andis enda sõnade järgi advokaadile aega rääkimiseks ja venelane olevat seda aega kasutanud, et tutvustada Venemaa vastust nn Magnitski aktile, mis kohaldas viisakeelud umbes 60 Venemaa ametiisikule. Trump Jr-i sõnul palus Goldstone vabandust tema aja raiskamise eest, kui nad kohtumiselt lahkusid.

Enne noorema Trumpi etteastet televisioonis kirjutas president Trump suhtlusvõrgustikus Twitter ja kutsus oma poega «suurepäraseks inimeseks, kes armastab meie riiki».

Trumpi ja Goldstone e-kirjade põhjal algatatakse juurdlus, mida juhib USA kongress. Selle käigus uuritakse sidemeid Venemaa ja Trumpi kampaania vahel. On võimalik, et Trump Jr, Manafort ja Kushner peavad vande all rääkima sellest, mida kohtumisel advokaadiga arutati. Juurdluse käigus võib Trump Jr saada süüdistuse riigireetmises.

USA luureagentuurid on varem öelnud, et Moskva tahtis aidata Trumpil valimised võita ja avalikustas seetõttu Demokraatliku Partei ametnike kirjad. Moskva on igasugust seotust Trumpi kampaaniaga eitanud, sama on väitnud ka USA president.