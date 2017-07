Brexiti kell tiksub Brüsseli ja Londoni vaidluste saatel armutult edasi

Läinudkuistel erakorralistel parlamendivalimistel konservatiivide kaotatud kohtade tõttu on pehmema Brexiti toetajad – eesotsas rahandusministri Philip Hammondiga – valitsuses oma mõjuvõimu suurendanud. May valitsus aga väidab kindlameelselt, et muutusi Brexiti-poliitikas tehtud pole ja neid pole ka kavas. Briti töölispartei on seevastu öelnud, et enne kui May selgitab, mida leppeta lahkumine brittidele tähendab, konservatiividega koostööd ei tehta.

Brexiti läbirääkimiste teine ring algab esmaspäeval, kuid lahkarvamused Suurbritannia ja Euroopa Liidu lahutusleppe eri punktide üle ei näi vähenevat. Üks tuliseim vaidluspunk on endiselt ELi kodanike õigused Suurbritannias pärast Brexitit ja brittide kanda jääv niinimetatud lahutusarve.

Briti valitsuse esitatud plaan näeb ette, et pärast Brexitit saaksid ELi kodanikud Suurbritannias endale ümberasunu staatuse, mis tähendab, et enne Brexitit riigis vähemalt viis aastat elanud kodanikele tagataks tervishoid, haridus ja muud hüved.

Suurbritannias vähem kui viis aastat viibinud ühenduse kodanikud saaksid õiguse riiki jääda viie aasta täitumiseni. Seejärel tuleks neil taotleda ümberasunu staatust.

Kõik teised ELi kodakondsed, kes saabuvad Suurbritanniasse pärast veel täpsustamata kuupäeva, saavad loa kasutada nõndanimetatud armuaega, mis peaks kestma kaks aastat. Mis saab pärast seda, pole teada.

«Ettepanek ei täida eesmärki. Kui see käiku lastaks, tähendaks see miljonitele Suurbritannias elavatele eurooplastele ebakindlat ja segadust tekitavat olukorda,» seisis Euroopa Parlamendi Brexiti-läbirääkija Guy Verhofstadti eestvedamisel avaldatud vastuses brittide ettepanekule.

«Neil kodanikel Suurbritannias pole brittidele ELis pakutavaga võrdväärseid õigusi. Eurooplased ei kaotaks mitte ainult oma õigust hääletada kohalikel valimistel, lisaks seataks nende tulevastele pereliikmetele miinimumsissetuleku nõuded. Ebaselgeks jääb ka Brexiti järel sündivate beebide olukord,» seisis dokumendis.

«Brittide ettepanek tekitaks Suurbritanniasse suure tõenäosusega kodanike alamklassi,» kirjutati vastuses.

ELi pealäbirääkija Brexiti-kõnelustel Michel Barnier on öelnud: enne, kui pole kokku lepitud kodanike õigustes, lahutusarves ja piiriküsimustes, pole pooltel mingit mõtet asuda arutama tulevasi kaubandussuhteid. Viimane on Suurbritannia prioriteet.

Näiteks kirjutas väljaanne Financial Times, et kõrgetest äritegelastest moodustatud delegatsioon Suurbritannia pealinnas Londonis asuvast Euroopa finantskeskusest ehk Cityst käis läinud nädalal Brüsselis, et veenda ühendust sõlmima Brexiti-järgset lepet.

Citys töötavad allikad kinnitasid väljaandele, et reisi sundis neid ette võtma hirm selle ees, mis võib juhtuda, kui britid lahkuvad Euroopa Liidu ühisturult – seda leppega või leppeta.

Selle hirmus peab mitu ettevõtet juba plaani kolida oma meeskonda Suurbritanniast mujale Euroopasse. Kavatsustele lisas hoogu ELi läinud kuul avaldatud seaduseelnõu, mille heakskiitmisel oleks Brüsselil õigus brittide lahkumisel oma finantstegevus Londonist mõnda ELi liikmesmaasse ümber kolida.

«Minu arvates on summad – mida ma olen näinud, et nad kavatsevad meie riigilt küsida –röövellikud ja mulle tundub, et selle kohta täiesti sobilik väljend on korstnasse kirjutamine,» ütles Suurbritannia välisminister Boris Johnson teisipäeval parlamendis.