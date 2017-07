Tšiili loobub täielikust abordikeelust

Meede, mida toetab ka president Michelle Bachelet, lubab aborti vägistamise korral, aga samuti juhul, kui ema elu on ohus või lootel on surmav sünnidefekt.

Pärast kolme tundi tuliseid debatte ja kaht aastat koostamist, kiitsid senaatorid ettepaneku heaks, hääletades eraldi iga juhtumit.

Tšiilis on igasugune abort olnud keelatud alates Augusto Pinocheti diktatuuri viimastest päevadest 1989. aastal ning praeguse seaduse kohaselt on see karistatav viieaastase vangistusega.

Enne seda oli Tšiilis 50 aasta vältel lubatud abort ohu korral ema tervisele ja juhul kui lootel polnud lootust ellu jääda.

Abordiseadus vajab lõplikuks kinnitamiseks veel parlamendi alamkoja toetust ning endise arsti ja riigi esimese naispresidendi Bacheleti allkirja.

Bacheleti sotsialistlikusse parteisse kuuluvad seadusandjad on üritanud ka varem abordiseadusi läbi suruda, kuid tulutult.