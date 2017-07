Rootsi eksvälisminister: metsavendade lugu varjati liiga kaua

«Metsavendade lugu on Euroopa uusima ajaloo osa. Seda on liiga kaua maha vaikitud,» säutsus Bildt Twitteris, kus tal on 600 000 jälgijat.

Baltimaade partisanisõda algas 1944. aasta suvel ja vaibus 1953. aasta kevadel.

NATO valmistas hiljuti Baltimaade metsavendade liikumisest lühifilmi.

Nõukogude võimu kihutustöö püüdis vastupanuliikumist õõnestada ja laimata, esitades neid natside sabarakkudena ja nimetades bandiitideks. Neid väiteid kordab NATO filmi arvustades ka Vene välisministeerium.

Leedu ametikandjad on selle arvustuse tagasi lükanud, rõhutades, et just nõukogulased vallandasid koostöös natsidega Teise maailmasõja ja metsavennad asusid tegutsema juba pärast natside purustamist.

NATO lühifilm metsavendadest on nähtav Youtube keskkonnas, kus seda on vaadatud peaaegu 233 000 korda.

Video: NATO/Youtube