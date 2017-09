Kästud unustada: NKVD põletas tšetšeenide küüditamise ajal mitusada inimest

Gajev leidis Haibahi küla tragöödiat uurides tolle päästetud poisi aastakümneid hiljem üles ning võttis talt hindamatud tunnistused.

Nõukogude võimu eest 1940ndatel Tšetšeenias massiliselt pakku läinud obargid (loe ka 11. septembril Postimehes ilmunud lugu) olid ühed vähestest tragöödia tunnistajatest peale NKVD-laste.

«Mu isa rääkis emale, et kui neid inimesi põlema pandi, siis nad karjusid nii kõvasti, et mägedes oli see väga hästi kuulda,» meenutab Groznõis asuva Tšetšeenia rahvusraamatukogu direktor Satsita Israilova, kelle isa elas lapsena Tšetšeenia ühe kuulsama obargi Hassan Israilovi pojana koos lindpriidega mägedes.

«Kui sõdurid lahkusid, siis läks Hassan oma meestega sinna. Seal oli veel elavaid. Nendega polnud võimalik midagi teha, nende haavad olid nii hirmsad. Enamik hukatutest olid isa mälestuste järgi vanurid ja naised,» kõneles Israilova.

Praegu Haibahist paarikümne kilomeetri kaugusel Gehi-Tšu asulas elav Salamat Gajev on kõik kogutud mälestused ja dokumendid massihukkamisest koondanud maailmas ainsasse sel teemal ilmunud raamatusse «Haibah, juurdlus jätkub…». Isegi Groznõis on seda sama hästi kui võimatu raamatupoodidest leida.

«Kõige kaalukam tõend ongi inimeste mälestused. Nende faktide eest pole võimalik kuhugi pääseda,» ütleb Gajev. «Meil kõigil olid seal sugulased. Kuhu nad kõik korraga kadusid?»

Raamatu esimene väljaanne ilmus 1994. aastal, Džohhar Dudajevi ajal. Arvestades sama aasta lõpus puhkenud Tšetšeenia esimest sõda, anti raamat välja üsna suures tiraažis – 5000 eksemplari. «Raamatut üritati trükkida võimalikult palju, sest nad said aru, et kui Dudajev võimult kõrvaldatakse, siis neil ei pruugi enam olla võimalik seda levitada,» märgib Ruslan Kokonajev. Raamatu teise trüki väljaandmist 2012. aastal toetas juba omakorda Ramzan Kadõrovi administratsioon.

Gajev räägib, kuidas nõukogude ajal kammitses inimesi Haibahi massimõrvast rääkides väga tuntav hirm ning tunnistusi oli raske koguda. NKVD järeltulija ja sama halastamatu KGB oli ju veel täies elujõus.

«Tuntud tšetšeeni rahvakirjanik rääkis mulle 1980ndate lõpus, et ta oli püüdnud teemat uurida, aga inimesed ei tahtnud sellest rääkida,» meenutab Gajev. «Ta ütles, et sinul olid seal sugulased, sina oled sealt pärit, sulle nad räägivad. Selge see, et nad kõik kartsid Isegi 40 aastat hiljem inimesed kartsid rääkida.»

Tänini, 63 aastat pärast massihukkamist pole endiselt teada, kui palju inimesi NKVD niivõrd piinaval moel seal Tšetšeenia mägikülas hukkas. Keegi isegi ei taha seda välja selgitada.

Tšetšeenia juht Ramzan Kadõrov ei taha ajalooliste asjadega Kremlit ärritada. Isegi ligi 400 000 tšetšeeni küüditamise mälestuspäeva, mida alati tähistati 23. veebruaril, lasi Kadõrov neli aastat tagasi üle viia mai algusesse.

23. veebruaril tähistavad venelased juba nõukogude ajast pärit armee aastapäeva. Haibahi massimõrva on Kadõrov meenutanud vaid sõnades.

Gajevi sõnul leidsid 1990. aastal Haibahis kunagise hobusetalli ja selle ümbruse väljakaevamisi teinud kohtueksperdid (kohalik prokuratuur algatas tollal massimõrva uurimiseks kriminaalasja) vähemalt 140 inimese säilmed, aga neil polnud töödeks eriti aega ning ka raha.

«Need olid inimesed, kellest jäi midagi järele, vähemalt kondid,» räägib Gajev. «Need olid ainult täiskasvanud, kellest midagi järele jäi. Lastest ei jäänud seal tules midagi järele, ainult sült.» Pärast pandi selle koha ümber raudaed, kuid Tšetšeenia teise sõja ajal tulistasid Vene väed selle helikopteritelt puruks.

Salamat Gajevi kokkuvõte hirmsates piinades surnud sadade tšetšeenide mälestuse kohta on lohutu: «Koht on teada, aga praegu pole seal midagi seda tähistamas. Talli kohta pole enam alles. Vaid kivide järgi on see koht kohalike jaoks äratuntav.»

Tunnistajaid ja fakte on palju, aga meie tänapäeva kohtusüsteem pole valmis sellist otsust tegema, lisab Ruslan Kokonajev. «See tähendaks, et (Vene) võimud peaksid tunnistama seda genotsiidina meie rahva vastu. See tähendaks, et väga paljud tollased kõrged isikud tuleks tagantjärele tunnistada kurjategijateks.»

Kui obargid pärast NKVD-laste lahkumist mägedest Haibahisse tulid, siis leidsid nad peale oma rahvuskaaslaste söestunud surnukehade ka ühe julgeolekuohvitseri põrmu. Loogiline seletus on, et kuna teised tema surnukeha kaasa ei võtnud, siis olid nad ta ise maha lasknud selle eest, et ta keeldus täitmast käsku tšetšeenid elusalt põletada. «Vähemalt üks venelane NKVD-lastest polnud sellise kuriteoga nõus,» lausub Gajev ja naeratab esimest korda meie kahetunnise vestluse jooksul.