Puerto Ricol kehtestati öine liikumiskeeld

Maria maabus eile päikesetõusu ajal Puerto Rico kagurannikul, põhjustades Kariibi mere piirkonnas 10 inimese surma. Täna hommikuks oli orkaan taas merele liikunud, kuid võimud on andnud kogu Puerto Ricol tulvahoiatuse.

These are some of the images coming out of Puerto Rico. This is the town of Utuado. The island is devastated. pic.twitter.com/2eXaU8i28L — Ana Navarro (@ananavarro) September 21, 2017

Saare põhjaosas Bayamonis sai surma mees, keda tabas plaat, millega ta üritas aknaid tormi eest katta, ütles valitsuse pressiesindaja.

Üle 3,4 miljoni elanikuga USA territooriumi kuberner Ricardo Rossello on kehtestanud saarel ka liikumiskeelu - õhtul kella kuuest hommikul kuueni, liikumiskeeld on jõus laupäevani.

«Meil on kõvasti üleujutusi, paljud taristukahjusid, telekommunikatsioon on osaliselt maas, energiataristu on täielikult maas,» loetles ta usutluses CNN-ile.

Kuberner hoiatas tulvade ja mudalaviinide eest, kuid manitses inimesi rahu säilitama.

Rossello sõnul ei ole võimudel kuigivõrd andmeid saare kaguosa kohta, sest Maria esimese löögi osaks saanud piirkonnaga ei ole mingit ühendust.

Pealinnas San Juanis kogunesid kümned tuhanded inimesed tormi eest varjenditesse.

Linnapea Carmen Yulin Cruzi sõnul on suur osa linnast suurvee all.

Hurricane #Maria caused widespread flooding on the streets of San Juan, Puerto Rico https://t.co/T5MuBhaskO pic.twitter.com/F9y9IU9LSS — CNN International (@cnni) September 21, 2017

Maria maabus neljanda kategooria orkaanina, mille tuulepuhangute kiiruseks mõõdeti ligi 70 meetrit sekundis. San Juani poole liikudes nõrgenes torm pisut.

Õhtu saabudes tuli siiski teateid rüüstamistest ja võimude teatel peeti kinni 10 inimest.

Puerto Rico kõigi aegade rängim orkaan oli Okeechobee ehk San Felipe Segundo 1928. aastal, siis sai surma 300 inimest.