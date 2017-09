Süüria ÜRO-le: võit on käeulatuses

«Aleppo ja Palmyra vabastamine, Deir Ezzori piiramisrõnga murdmine, terrorismi väljajuurimine suurest osast Süürias tõestavad, et võit on käeulatuses,» lausus Walid al-Muallem pärast mitmeid valitsusvägede võite lahinguväljal.

Välisminister, kes on ühtlasi Bashar al-Assadi valitsuse asepeaminister, ütles, et Süüria valitsusvägesid hakatakse nende rolli eest selles konfliktis meenutama kangelastena.

«Kui see ebaõiglane sõda Süürias läbi saab, läheb Süüria armee ajalukku, kui armee, mis koos oma liitlasjõududega alistas kangelaslikult paljudest riikidest Süüriasse saabunud terroristid,» märkis ta.

Lääneriigid on Assadi vägesid süüdistanud metsikustes, tsiviilisikute tapmises ning keemiarelva kasutamises. Kõik need süüdistused lükkas Muallem on kõnes taas kord tagasi.

Süürias 2011. aastal vallandunud relvakonfliktis on hukkunud üle 330 000 inimese ning enam kui viis miljonit süürlast on pidanud oma kodu maha jätma.

ÜRO kavatseb lähinädalatel kokku kutsuda valitsuse ja opositsiooni rahukõneluste uue vooru, kuigi senised läbirääkimised pole märkimisväärset edu kaasa toonud.

ÜRO vahendatud kõneluste peamiseks komistuskiviks on olnud opositsiooni kategooriline nõudmine poliitiliseks üleminekuks, mis teeks lõpu Assadi valitsemisele.

Välisminister ütles ÜRO-s taas, et valitsus ei nõustu mingisuguse välise sekkumisega Süüria tulevikku puudutavates poliitilistes otsustes. «Vaid süürlastel on õigus langetada selliseid otsuseid, nii praegu kui ka tulevikus,» lisas Muallem.