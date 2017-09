USA nimetas Põhja-Korea süüdistusi absurdseks

"Me ei ole Põhja-Koreale sõda kuulutanud ja ausalt öeldes on sellised väited absurdsed," ütles Valge Maja eestkõneleja Sarah Huckabee Sanders.

Põhja-Korea välisminister nimetas USA presidendi Donald Trumpi hiljutisi sõjakaid avaldusi Pyongyangi aadressil sõjakuulutuseks.

"Trump väitis, et meie valitsus ei ole enam pikalt võimul. Nii kuulutas ta meie riigile sõja," lausus ÜRO Peaassambleel osalenud Ri Yong-ho ajakirjanikele New Yorgis.

Tema sõnul annab see Pyongyangile vastavalt ÜRO hartale täieliku õiguse astuda vastusamme, sealhulgas tulistada alla USA strateegilisi pommitajaid, isegi kui need ei sisene Põhja-Korea õhuruumi.

"Siis näeme, kes enam kaua võimul ei ole," lisas Ri.

Lõuna-Korea kutsus esmaspäeval Ühendriike üles aitama leevendada pingeid Põhja-Koreaga.

"On väga tõenäoline, et Põhja-Korea korraldab veelgi provokatsioone. On hädavajalik, et Lõuna-Korea ja USA üritaksid koos ära hoida olukorra edasist pingestumist, sest igasugused juhuslikud kokkupõrked võivad kiiresti kontrolli alt väljuda," hoiatas Lõuna-Korea välisminister Kang Kyung-wha Washingtonis peetud kõnes.

USA lennutas nädalavahetusel pommitajaid ja hävitajaid Põhja- Korea idaranniku lähistel. Pentagon märkis, et lennud annavad tunnistust sellest, et Trumpil on palju sõjalisi variante likvideerida ükskõik, milline oht.

USA kaitseminister Jim Mattis ütles esmaspäeval, et Põhja-Koreast oleks "šokeerivalt vastutustundetu" viia täide oma ähvardus katsetada Vaikse ookeani kohal vesinikupommi.

Põhja-Korea välisminister ütles laupäeval ÜRO peaassambleel viibides, et Pyongyang võib katsetada Vaiksel ookeanil tuumapommi.

"See oleks šokeerivalt vastutustundetu kogu maailma tervise, stabiilsuse ja massihävitusrelvade leviku tõkestamise seisukohalt," ütles Mattis Indiasse lennates ajakirjanikele.

Mattis keeldus kommenteerimast, kas säärane katsetus tähendaks sisuliselt sõjakuulutust.