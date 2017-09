Iseseisvuslasi toetavad Vene häkkerid ja propagandakanalid

Postituse alla pani Brenner pildi mõõdikust, mis näitas, kes sel hetkel sotsiaalmeedias enim Kataloonia iseseisvust propageerivad: tagaotsitavana Venemaal redutav andmevaras Edward Snowden, Wikileaksi asutaja, Vene propagandakanali RT saatejuht ja tagaotsitavana Ecuadori saatkonnas redutav Julian Assange, Wikileaks ise ja RT ise, ning alles viiendal kohal Šoti iseseisvuspartei juht Nicola Sturgeon.

Eilne El País aga kirjutas, kuidas Guardia Civili küberüksuse poolt suletud illegaalset referendumisaiti on hakanud uuesti üles ehitama Vene häkkerid. Kataloonia referendumi infot on hakatud jagama Venemaal ja Kesk-Aasias asuvate serverite kaudu.

El Paísi hinnangul pole Venemaa valik selle referendumisaidi võõrustajana sugugi juhuslik. «Viimastel nädalatel on [Vene] riigi poliitilise süsteemiga seostatavad sotsiaalmeediaprofiilid teinud Kataloonia kriisist kuuma teema, üritades tekitada lõhesid mitte ainult Hispaanias vaid ELis tervikuna,» kirjutatakse seal.

Seda, et Vene propagandameedias on Kataloonia teema aina enam päevakorral, märkis juba möödunud nädalal ka ELis libauudiseid paljastav sait EU vs. Disinfo.

Vene ajakirjanduses on Kataloonia iseseisvuspürgimusi võrreldud 2014. aastal Krimmis toimunud referendumiga ning väidetud, et iseseisev Kataloonia tunnustaks ka Lõuna-Osseetiat ja Abhaasiat. «Hispaania surub alla Kataloonia kevadet,» kirjutas Kremlile lähedaseks peetav väljaanne Vzgljad, lisades, et Krimmi kevad on liikunud nüüd Püreneedesse.

Sel nädalal tehti Hispaania saatkonnale Moskvas pommiähvardus.

Kataloonia teemat on omalaadse nurga alt kajastanud ka Vene propagandakanalite Sptunik ja RT hispaaniakeelsed programmid. Näiteks on kirjutatud, kuidas Barcelonas seisavad tudengid vastu paramilitaarsetele jõududele. RT tegi postituse, milles teatas: «Kataloonia: diktaator Franco on võidukalt naasnud.»

Samal ajal võib sotsiaalmeedias ikka ja jälle näha väidet, et Hispaania suurim päevaleht – vasaktsentristlik El País – olevat propagandistlik. Tihti on selle juurde lisatud, et RT on parem.

Venemaa ametlik positsioon on samas jäänud Hispaania territoriaalset terviklikkust toetavaks ning Kreml on ametlikult teatanud, et see küsimus on Hispaania siseasi.

German Marshall Fundi analüütiku Brett Schafferi sõnul ei peakski arvama, et Venemaa tahab Hispaania tükeldamist. Pigem on eesmärk lõhestada Euroopat.