Artur Talvik Kataloonias: inimeste ainus soov on hääletada

Telefonivestluse ajal täna päeval viibis Talvik Barcelonast põhja pool koolis, kus on valimisjaoskond. Ta rääkis, et hommikul peksis politsei valimisjaoskonna sodiks – aknad katki, uksed katki. Talviku sõnul põgenesid inimesed valimiskastidega kodudesse ja peitsid need ära. Kui politsei ära läks, tuldi kastidega tagasi.

«Hetkel tulevad ühed kangelased just,» ütles Talvik ja taustal kuuldus plaksutamine.

Ta ütles, et nüüd ootavad mõned tuhanded inimesed tänaval järjekorras, et saaks hääletama minna. «Internet on maha tõmmatud ja kui enne olid nimekirjad internetis, siis nüüd pannakse hääletajate andmed ID-kaardi või passi järgi täpselt kirja,» ütles Talvik, «olukord on ikka päris karm».

See, kuidas Hispaania politsei käitub on Talviku sõnul jõhker. «Ka siin, kus me praegu oleme tulistas politsei inimeste pihta kummikuule,» ütles ta.

Samal ajal kostusid telefoni hüüded: «Laske meil hääletada!»

Talviku sõnul ei ole siin küsimus pelgalt Kataloonia iseseisvuses, vaid demokraatias. Talvik rõhutas, et hääletada soovijate hulgas on ka neid, kes iseseisvust ei poolda. Vihased ollakse Talviku sõnul aga sellepärast, et keskvalitsus piirab nende põhiõigust hääletada ja oma arvamust avaldada.

«Iseseisvuspooldajate miitingul oli näiteks Podemose [vasakpoolne Hispaania partei] poliitikuid, kes ütlesid välja, et tahame hääletada iseseisvuse vastu, aga me ei luba sellist olukorda, kus keskvalitsus meile ütleb, et me ei tohi hääletada,» lausus ta.

«See, kuidas Euroopa Liit ja Eesti valitsus on vait, on täiesti hämmastav – see ei mahu pealuu sisse,» lausus ta.

Talviku jaoks on kõige olulisem küsimus demokraatiast. «See siin on täna murdepunkt – kas Euroopa jätkab demokraatlikuna või hakatakse demokraatia suhtes kärpeid tegema,» ütles ta.

Talvik rääkis, et eilsel unionistide, kes pooldavad Hispaania ühtseks jäämist, meeleavaldusel mängiti Franco-aegset hümni. «Neonatsid andsid Hitleri-tervitusi ja see oli päris hirmuäratav,» kirjeldas ta.

«Pressis kajastati seda kui vastasmeeleavaldust, kuid tegelikult oli see parempoolsete meeleavaldus või vähemalt nende poolt kaaperdatud meeleavaldus,» ütles Talvik.

See kõik meenutab talle 1991. aasta laulvat revolutsiooni. Talvik rääkis, et kodanikuühiskond, mis siin tegutsema on hakanud, on uskumatu. «Inimesed riskivad oma töökohtadega ja suurte trahvidega avades valimisjaoskondi ja osaledes nende töös,» ütles ta.

Paljud veetsid öö koolides, kus on valimisjaoskonnad. «Seal lauldi, tantsiti ning vaadati filme – tõeline laulva revolutsiooni meeleolu,» ütles Talvik, «kahetsusväärselt kool, kus me õhtul olime, peksti täna esimesena laiali.»

«Kataloonia politsei käis öösel koolides raporteid tegemas ja soovis rahulikku ööd,» rääkis Talvik. Kataloonia politsei on tema sõnul rahumeelne nagu ka katalaanid ja aitab inimesi.

«Inimeste ainus soov on hääletada,» ütles Talvik, keda vapustab kohalike tohutu entusiasm ja soov minna hääletama.