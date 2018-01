Vene televaatajad eelistasid patriotismi

2017. aasta top 10 Vene teleprogrammid ei üllatanud eripalgelisusega, küll aga vaatajanumbritega.

Kõige menukam saade oli «Vremja» ja selle uusaastaprogramm. Järgnes võidupüha paraadi ülekanne, mis naelutas telerite ette 44 protsenti vaatajatest. Ka 9. mai uudistesaade Pervõi kanalil oli äärmiselt edukas, saavutades kolmanda koha.

Televaatajatele pakkus huvi ka Oliver Stone`i neljaosaline film «Putin», mille esimene osa püüdis 28 protsenti vaatajanumbritest.

Sellele järgneb mereväeparaadi ülekanne, menufilmid «Ekipaaž» ja «Ohvitserid», mis kogusid kolmandiku vaatajatest.

Menukas oli ka jutusaade «Las räägivad» Dmitri Borisovi juhtimisel ning lastesaated «Kõige parem» ja «Laste hääled».

Üheksa kümnest vaadatuimast saatest läks eestisse Pervõi kanali alt. Analüütik Miroslav Tsapkjo sõnul näitab see, et enamik vaatajaid on endiselt huvitatud patriootlikest teleprogrammidest ja kanalist, mis seda sisu varmalt pakub.

Huvitaval kombel on vaadatuimate saadete nimistust kadunud tänapäevased Vene seriaalid ja spordiülekanded.

Samuti ei ole menusaadete nimekirjas «Eurovisiooni» lauluvõistlust, mis on alati heade vaatajanumbritega olnud. Kuna Venemaa esindajat Julia Samoilovat ei lubatud Ukrainas toimunud võistlusele, keeldus Pervõi kanal seda üle kandmast.