Trump veenis justiitsministrit end Vene-juurdlusest mitte taandama

Valge Maja advokaadi Don McGahni ja Sessionsi vestlus leidis aset presidendi käsul vahetult enne seda, kui justiitsminister teatas enda taandamisest juurdlusest Venemaa sekkumise suhtes USA 2016. aasta presidendivalimistesse, ütles uudisteagentuuriga AP anonüümsuse tingimusel vestelnud allikas.

Veel kaks allikat kinnitasid McGahni ja Sessionsi vestluse üksikasju.

Valge Maja advokaadi ja justiitsministri jutuajamine on Trumpi kampaania ja Venemaa võimalikku kokkumängu uurivale eriprokurörile Robert Muellerile ja tema meeskonnale teada. Tõenäoliselt pakub see neile huvi, kui nad uurivad Trumpi tegevust presidendina, eriti seda, kas Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) toonase direktori James Comey vallandamine mullu mais kujutas endast sobimatut katset takistada Venemaa-juurdlust.

Uurijad viisid hiljuti lõpule intervjuude seeria praeguste ja endiste Valge Maja ametnikega, kelle seas oli ka McGahn.

Esimesena kirjutas Trumpi korraldusest McGahnile Sessionsit survestada päevaleht New York Times.

Sessions teatas enda juurdlusest taandamisest mullu 2. märtsil. Ta põhjendas seda sellega, et ei peaks teostama järelevalvet juurdluse üle kampaania kohta, mille aktiivne ja häälekas toetaja ta oli.

Sellele eelnevalt oli selgunud, et Sessions pidas valimiskampaania jooksul Vene toonase suursaadikuga Ühendriikides Sergei Kisljakiga kaks kohtumist, millest ta senatit ja uurijaid ei teavitanud.

Pisut enne seda, kui justiitsminister teatas enda uurimisest taandamisest, helistas talle McGahn, kes ärgitas teda seda mitte tegema.

Asjaga kursis olevate allikate sõnul väitis McGahn, et Sessionsil polnud tol hetkel põhjust või alust ennast taandada. Ühe allika sõnul ütles Valge Maja advokaat ka, et enda taandamine ei hajuta muresid selle üle, et Sessions andis senatile ametisse kinnitamise istungil eksitava vastuse oma kontaktide kohta Kisljakiga.

Justiitsminister ei lasknud ennast siiski McGahnil veenda ning advokaat aktsepteeris hiljem ametnike järeldusi, kelle hinnangul pidanuks Sessions end juurdlusest taandama.