ELi juht Donald Tusk hoiatas «troonide mängu» eest Balkanil

EL kasutab Bulgaaria kuuekuist eesistumisaega selleks, et üritada vähendada Venemaa, Türgi ja teiste riikide mõju oma üha enam muret tekitavas tagahoovis.

Kõneldes Sofias Bulgaaria eesistumise avatseremoonial võrdles president Tusk piirkonna ajalugu telesarja «Troonide mäng» sündmustega.

«Balkani ajalugu on dramaatilisem ja huvitavam kui »Troonide mängu« stsenaarium, kuigi selles ei ole draakoneid. Meile meeldiks, kui Balkani olevik ja tulevik sarnaneks vähem dramaatilisele stsenaariumile,» lisas Tusk.

«Stabiilsus, julgeolek, jõukus on see, mida kogu piirkonna inimesed väärivad. Ja ELi eesmärk on muuta see stsenaarium reaalsuseks,» lisas Tusk.

Bulgaaria, Rumeenia, Sloveenia ja Horvaatia on ainsad riigid, mis on praeguseks ELiga liitumiseni jõudnud.

Kuid regioon, kuhu kuuluvad ka Bosnia, Kosovo ja Serbia, on vajunud üha rohkem omavaheliste vaidluste, korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse sohu.

Venemaa on samal ajal hoogustanud jõupingutusi, et pöörata tagasi mitmed tagasilöögid selles piirkonnas, nagu näiteks Montenegro liitumine NATOga ja kunagi venemeelse Makedoonia valitsuse kursimuutus.

«Balkani euroopastamine on vajalik selleks, et takistada Euroopa balkanistamist,» hoiatas hiljuti Bulgaaria peaminister Bojko Borissov.