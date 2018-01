Iirimaal hääletatakse mai lõpus abordiseaduste liberaliseerimise üle

Abort on Iirimaal alati ebaseaduslik olnud ning 1983. aastal lisati põhiseadusse kaheksas parandus, mis annab nii sündimata lapsele kui emale võrdse õiguse elule.

Kolm aastakümmet hiljem muudeti seadust nii, et see lubas katkestada raseduse, kui ema elu on ohus. Selle ajendiks oli palju meelepaha tekitanud juhtum, kui suri rase naine, kellel keelati aborti teha.