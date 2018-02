Iraan: USA tuumapoliitika viib maailma hävingule lähemale

«Te näete selliseid jultunuid väljendeid, mida ameeriklased kasutavad Venemaaga, ähvardades neid uute tuumarelvadega,» ütles Rouhani telepöördumises. «Kuidas saavad nad siis öelda, et käes on rahu, vendluse ja kooseksisteerimise aeg ja meie ei vaja kaitsejõudu? Kaitsejõu vajadus jääb meiega alati.»

Pentagon tunneb muret, et Venemaa eeldab, et USA tavalised, suure mõjuraadiusega tuumapommid on liiga võimsad, et neid kunagi kasutataks, kuna need võivad kaasa tuua ulatusliku vastulöögi ja hävitada suure osa maailma elanikkonnast, ja soovib seetõttu välja töötada uued väiksema mõjuraadiusega taktikalised tuumarelvad.