Soome tahab USA-lt 580 miljoni euro eest rakette osta

USA Kaitsejulgeoleku Koostööagentuur (DSCA) vastutab riigi välismaiste relvamüügilepingute eest ja teavitas esmaspäeval Ühendriikide kongressi kahest võimalikust tehingust. Agentuuri andmetel on Soome huvitatud umbes 200 maa-õhk tüüpi raketi soetamisest, mida kasutataks veealustel. Lisaks pakub Soomele DSCA sõnul huvi Boeingu Harpoon- tüüpi rakettidest ja teistest raketisüsteemidest.

Samas märkis DSCA, et tehinguga ei ole veel lõpule jõutud. Ühendriikide seadus sätestab, et välisministeerium peab kongressi igast võimalikust välismaaga sõlmitud relvamüügileppest teavitama ning neil on seejärel 30 päeva võimalik tehing keelata.