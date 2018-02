NATO oivakeskuse juht: Venemaa võimendas propagandaga Läti skandaali

«Siin on kaks elementi - on korruptsioonikaasus ja keegi, kes tahab seda hullemaks muuta,» lisas ta.

Arvestades viimastel päevadel Läti pangandussektoris toimunud sündmusi ja Rimšēvičse kinnipidamist, siis on suur tõenäosus, et Lätile sooritatakse välist teaberünnakut ja see veel käib, teatas Läti kaitseministeerium teisipäeval.

Kaitseministeeriumi leiud viitavad, et rünnaku allikaks on Twitteri-postitus, mille tegi 2017. aasta 19. novembril uudisteagentuuri Associated Press ajakirjanik Carlo Piovano. Selles on link AP lehele, kus on pilt Rimšēvičsest ja veel mitmest isikust.