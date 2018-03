Gazprom keeldus Ukraina gaasitarneid taastamast

Möödunud detsembris otsustas Stockholmi arbitraažikohus langetada hinda, mida Venemaa võib oma gaasi eest küsida, kuid samal ajal nõuti, et Kiiev peab ostma Venemaalt alates 2018. aastast aastas 5 miljardit kuupmeetrit gaasi. Samuti käskis arbitraažikohus hiljuti Gazpromil tasuda Naftogazile 2,6 miljardit dollarit tarnimata gaasi eest.

Täna teatas Gazprom aga, et tarneid ei taastata, kuna üht praeguse lepingu lisalepet ei ole veel lõplikult vormistatud. «Ilmselgelt ei tarnita 1. märtsist Ukraina Naftogazile gaasi,» ütles Gazpromi asejuht Aleksandr Medvedev, lisades, et Naftogazile on tagastatud märtsi tarnete ettemaks.