Florida karmistas relvaühingut eirates seadusi

Tegu on ajalooliselt relvi pooldanud osariigi vastusega Parklandi keskkoolis aset leidnud tulistamisele.

Ühendriikide senatis arutelusid relvaseaduse üle plaanitud ei ole ja tulirelvade ostmiseks vajaliku föderaalse taustakontrolli parandamise eelnõu käiku laskmine on peatatud. Ainus, mille üle järgmisel nädalal hääletada kavatsetakse on uus programm, millega soovitakse eraldada raha õpetajate ja õpilaste koolitamiseks, et nad oskaksid tuvastada võimalikke konfliktiolukordi.