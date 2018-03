Kohtumine Kim Jong-uniga: kas Trumpi järjekordne reality-show?

President Donald Trumpi konservatiivne lemmikkanal Fox News väitis küll, et Valge Maja on Põhja-Korea liidriga plaanitava tippkohtumise suhtes ettevaatlikult optimistlik, kuid eilsetes telejutusaadetes – nädala poliitikat vaetakse USAs just pühapäeva hommikuti – ja kirjutavas meedias oli toon pigem vastupidine: ettevaatlikult negatiivne.