Senati vabariiklaste juht: kongress ilmselt ei tühista terasetariife

McConnell hoiatas sarnaselt vabariiklasest esindajatekoja spiikrile Paul Ryanile, et Trumpi kuulutatud tariifid võivad viia rahvusvahelise kaubandussõjani. Samas kahtles ta, et Kongress presidendi käiku takistaks.

«Mõte, et president allkirjastaks seaduse, mis tühistab tema varasema käigu, tundub mulle parimal juhul ebatõenäoline,» ütles ta. «Arvan, et on väga ebatõenäoline, et me sellega seadusandlikult tegeleme.»