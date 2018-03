London peatab kõrgetasemelised diplomaatilised kontaktid Moskvaga

Väljasaadetavad isikud on tuvastatud deklareerimata luureametnikena. Isikud saavad riigist lahkumiseks aega ühe nädala. Tegu on suurima väljasaatmisega viimase 30 aasta jooksul.

May teatas, et Sergei Skripali ja tema tütre Julia mõrvakatse taga oli Venemaa ja seega oli tegemist riigi jõu väärkasutamisega.

«Me külmutame vajadusel Vene riigi varad, kui leiame tõendeid, et neid võidakse kasutada Suurbritannia kodanike või elanike elu või omandi ohustamiseks,» sõnas May.

May teatas, et Venemaa ei suutnud hoolimata üleskutsetest adekvaatselt juhtunu kohta selgitusi anda ja Kreml vastas Londoni palvetele täieliku ükskõiksusega. Peaminister lisas, et Suurbritannia on soovinud arendada Venemaaga paremaid suhteid, kuid president Vladimir Putini käitumine on olnud traagiline.