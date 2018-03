Alabama šerif ostis vangide söögiraha eest rannamaja

Eowah` maakonna šerif Todd Entrekin kasutas enne Teist maailmasõda vastu võetud seadust, et jätta endale raha, mis jäi üle vangide toitmisest.

Kummalise seaduse tõttu on täiesti legaalne, et šerif pani kolme aasta jooksul enda taskusse 750 000 dollarit, mille investeeris nelja magamistoa ja basseiniga rannamaja soetamisse. Šerifi aastane sissetulek on üle 93 000 dollari.