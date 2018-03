Trumpiga seotud firma kasutas ära 50 miljoni Facebooki kasutaja andmeid

Reedel teatas Facebook, et peatas firma Cambridge Analytica ligipääsu oma kasutajate andmetele, pärast seda, kui oli selgunud, et firma oli ebaseaduslikult salvestanud 270 000 kasutaja andmeid.

Nüüd selgub, et õigusrikkumine oli oluliselt suuremahulisem ning Cambridge Analytica salvestas ligi 50 miljoni kasutaja andmeid ning firma serverites on siiani tallel sadu gigabaite Facebooki kasutajate krüpteeritud infot.

«See tõestab veelgi, et interneti poliitikareklaamide turg on Metsik Lääs,» sõnas Senati Julgeolekukomitee liige Virginia osariigi senaator Mark Warner. «Olgu selleks siis venelastele poliitiliste reklaamide ostmiseks loa andmine või ebaseaduslikel meetoditel saadud andmetega mikroturunduse tegemine, on selge, et reguleerimata olekus võivad sellel väljal kergesti jätkuda pettused ja läbipaistvuse puudumine.»