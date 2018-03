Tusk: riigid toetavad ülemkogul Brexiti üleminekuperioodi

Alles teisipäeval hoiatas Tusk, et kõik riigid ei toeta plaani. Üks võimalik vastuseisja on Hispaania, kes väljendas esmaspäeval muret Gibraltari saatuse pärast.

Pärast nädalavahetusel toimunud intensiivseid kõnelusi jõudsid Briti ja EL-i läbirääkijad esmaspäeval kokkuleppele, et pärast Suurbritannia lahkumist EL-ist 2019. aasta 29. märtsil hakkab riigile kehtima 21 kuu pikkune üleminekuperiood. Selle käigus säilitab Suurbritannia ligipääsu ühisturule ja jätkab osalemist tolliliidus, kuid ei saa kaasa lüüa liidu otsustusprotsessides.

«Mul on Brexiti asjus peaminister Theresa Mayle häid uudiseid. Uudiseid, mida on oodatud nii Londonis kui ka kõigis teistes EL-i pealinnades,» ütles Tusk Brüsselis ajakirjanikele.

«Ma just soovitasin meie liidritel üleminekukokkulepet põhimõtteliselt tervitada. Praktikas lubab üleminekuperiood meil kõik Brexiti negatiivsed tagajärjed veel 21 kuu võrra edasi lükata.»

Tusk lisas, et inimestel ja ettevõtetel on hädasti vaja seda aega, et Brexiti tegelikuks mõjuks valmis olla.