Video: Savtšenko: olen valmis leppima riigipöörde käigus 400 000 inimese surmaga

Ukraina peaprokurör Juri Lutsenko sõnul oli Savtšenkol mitu kaastöölist, kellega valitsuse ründamist arutati – vabatahtlik Volodõmõr Ruban, kes on aidanud Ida-Ukraina konfliktipiirkonnast vange vabastada, isehakanud Donetski Rahvavabariigi juht Oleksandr Zahhartšenko ja mitmed Ukraina eriüksuslaste 8. rügemendi teenistujad.

Lutsenko sõnul olid just eriüksuslased need, kes Savtšenko väidetavast riigipöördeplaanist teada andsid ja käivitasid operatsiooni tema ja Rubani tabamiseks.

Ruban peeti kinni selle kuu alguses Ida-Ukrainas Donetski piiritsoonis, kus ta oli väidetavalt liikunud relvastust täis kaubikuga.

Parlamendikuulamisel mängis Lutsenko ette 28 minuti pikkuse video, mis on kokku lõigatud salaja lindistatud Savtšenko vestlustest kaastöölistega.

Kinnitamata materjal kujutab Savtšenkot ja Rubani kahe Ukraina sõjaväelasega Hmelnõtski sõjaväebaasis 1. detsembril vägivaldset riigipöördekatset arutamas.

Video alguses arutatakse telefonivestluses Donetskist ostetud relvade smugeldamist valitsuse territooriumile.

Savtšenko teatab, et Zahhartšenko on valmis riigipöördega aitama, kuid tal on üks nõudmine: et tema meestele antaks üle riigikaitsesekretär Oleksandr Turtšõnov. Turtšõnov on vihatud figuur Venemaal ja separatistide hulgas, kuna käivitas pärast Euromaidani terrorivastase operatsiooni, mille käigus separatistide edasiliikumist piirama asuti.

Videos küsib üks sõduritest, kes peaks rünnaku parlamendihoonele korraldama ja Savtšenko pakub ennast vabatahtlikuna, lisades, et rünnata tuleks siis, kui kõik kõrged riigiametnikud korraga hoones viibivad.

Koos Rubaniga tehakse selgeks, et kindlasti on vaja elimineerida kolm inimest: president Petro Porošenko, Turtšõnov ja siseminister Arsen Avakov.

Rünnakuplaan näeb ette parlamendihoones vähemalt kaheksa granaadi õhkimist, lisaks mürsutuld väljapoolt, et purustada istungisaali suur klaaslagi ja lühter.

«Ja siis võtame automaatrelva ja tulistame veel,» märgib Savtšenko ellujäänute tapmisele viidates. Ta lisab, et on valmis missiooni käigus surema. Küsimusele, kes asuks pärast tema surma riiki juhtima, pakub Savtsenko, et tema õde Vira.

Savtšenko lisab, et neil on vaja rünnaku korraldamiseks 200–300 hullumeelset isikut ning märgib, et on valmis leppima kokku kuni 400 000 inimese surmaga.

Šokeeriv videosalvestis on tekitanud Ukrainas hämmingut ja uskumatust. Inimõiguste aktivist Maria Tomak märgib, et ei uskunud Savtšenko vastu esitataud tõestusmaterjali. «Videot nähes ei jää mul aga midagi muud üle kui seda uskuda,» märgib Tomak.