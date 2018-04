EL pelgab Kreeka kohtu värske otsuse valguses migranditulva kasvu

Alates 2016. aasta märtsist on olnud asüülitaotlejatel keelatud liikuda edasi viielt Kreeka saarelt, kuhu migrandid peamiselt maabuvad. Samal ajal jõudis Euroopa Liit Türgiga kokkuleppele, et viimane tõkestab migrantide lahkumist riigist vastutasuks rahale, mida ühendus annab Türgile Süüria põgenike elamistingimuste parandamiseks seal.

Piirangud saartelt lahkumisele on aga tähendanud, et Kreeka põgenikelaagrid on äärmiselt ülerahvastatud ning sagedased on meeleavaldused pika ooteaja üle. Kreeka valitsuse andmeil elab viiel saarel asuvates põgenikelaagrites rohkem kui 15 000 asüülitaotlejat, mis on üle kahe korra enam kui ette nähtud.