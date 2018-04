Soome poliitiline liikumine Nyt tahab uuendada poliitikategemise viise

Veel üks asutajaist Mikael Jungner ütles rahvusringhäälingule Yle, et liikumine ei soovi olla erakond või seada ise üles kandidaate valimistele.

Vastavatud koduleheküljel on öeldud, et liikumise asutajateks on Koonderakonnast lahkunud seadusandja ja ärimees Harry Harkimo, endine sotsiaaldemokraat ja parteisekretär Mikael Jungner, Alex Nieminen, Helene Auramo, Karoliina Kähönen, Sarian Antila ja Tuomas Enbuske.