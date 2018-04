G7 välisministrid lubasid kaitsta oma "demokraatiaid" Venemaa eest

Torontos pühapäeval ja esmaspäeval peetud kõnelusi juhtinud Kanada välisminister Chrystia Freeland ütles, et Venemaa peab maksma hinda lääneriikide valimiste õõnestamise eest, närvimürgi kasutamise eest Vene-Briti topeltagendi tapmiskatses Suurbritannia pinnal ning sõjalise sekkumise tõttu Ukrainas ja Süürias.

Briti välisminister Boris Johnson ütles, et tema ametivennad G7-s väljendasid Londonile Salisbury keemiarünnakuga seoses toetust ning näitasid tugevat "solidaarsust" USA, Prantsusmaa ja Suurbritannia 14. aprilli raketirünnakutega Süüria režiimi keemiarelvarajatistele.

Mõlemad ütlesid, et G7 liikmed - USA, Suurbritannia, Kanada, Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa ja Jaapan - loovad töörühma enne juunikuist tippkohtumist Kanadas, mille käigus võivad liidrid otsustada astuda Moskva suhtes karmimaid samme.

Johnson rõõmustas asjaolu üle, et "tööstusriikidest liberaalsed demokraatiad tulid Kanadasse kokku oma väärtusi kaitsma" ja ütles, et vundament Charlevoix´s peetavaks "suurepäraseks" G7 tippkohtumise on laotud.