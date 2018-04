Britid ei taha Etioopiale varastatud aardeid tagastada

Üks Etioopia ametnik ütles, et nad ei lepi enam sellega, et reliikviaid hoitakse Suurbritannias nii-öelda laenul. Aarded jõudsid Suurbritanniasse Ida-Aafrika riiki 1868. aastal rüüstanud sõduritega.

Etioopia rahvamuuseumi direktor Ephrem Amare lisas, et kõik teavad, kust need aarded pärit on ja kellele need kuuluvad. «Me ei ole neid kunagi laenata tahtnud. Etioopia nõuab, et need ebaseaduslikult omandatud aarded tagastataks.»