Iiri piiri küsimus ohustab Brexiti kõnelusi

Iiri peamnister Leo Varadkar hoiatas, et kokkuleppe saavutamiseks piiriküsimuses tuleb Londoni lähenemist teemale mingil moel muuta.

London on lubanud vältida nn kõva piiri Põhja-Iirimaa ja Iirimaa vahel, kuid on öelnud samas, et ei kavatse jääda Brexiti järel Euroopa Liiduga tolliliitu.