Putini vastu suunatud protestidel peeti kinni mitukümmend Navalnõi toetajat

Väljaanne Meduza teatas eile, et Putini ametisse vannutamise eel on hakatud vahistama tänaseks planeeritud meeleavalduste korraldajaid. Navalnõi alluvuses töötavaid inimesi on kinni peetud Rjazanis, Tambovis ning Krasnojarskis. Samuti on Moskvas ja Peterburis vahistatud kaks liikumise Avatud Venemaa aktivisti.