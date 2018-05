Iisrael ähvardas Iraaniga koostöö jätkumise korral Assad tappa

Arvatavad Iisraeli õhulöögid on juba hävitanud Süürias asuvaid Iraani eelposte ja tapnud riigis tegutsevaid Iraani sõdureid. Juudiriigi sõnul loob Teheran Süürias peamiselt šiitidest koosnevaid relvaüksusi, mis ohustavad Iisraeli julgeolekut.

Iraani ametnikud on hoiatanud, et Iisraeli rünnakud ei jää vastuseta, Iisraeli energeetikaminister Yuval Steinitz teatas aga seepeale, et Iraani tegevuse tagajärjed võivad saada Assadile saatuslikuks.

«Kui Süüria president Bashar al-Assad lubab jätkuvalt iraanlastel Süüria pinnal tegutseda, saab see tema ja ta režiimi jaoks saatuslikuks,» teatas Steinitz. «Kui Assad lubab muuta Süüria meie vastaste rünnakute baasiks, peaks ta teadma, et see tähendab tema lõppu.»

Kuigi Iisraelil pole ametlikke sidemeid Iraaniga, mida Tel Aviv süüdistab tuumarelva ehitamises, on Iisraelil head suhted Venemaaga.

Steinitz kiitis dialoogi peaminister Benjamin Netanyahu ja Venemaa riigipea Vladimir Putini vahel, märkides, et ehkki esineb huvide konflikte, siis enamasti kahe riigi huvid ühtivad.