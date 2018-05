Lõuna-Korea nimetas Põhja-Korea otsust kahetsusväärseks

Lõuna-Korea ühinemisministeeriumi eestkõneleja Baek Tae-hyun ütles, et otsus on vastuolus eelmise kuu tippkohtumisega, kus lubati muu hulgas Korea poolsaare täielikku tuumavabaks muutmist.

KCNA teatas, et õppuste näol on tegemist provokatsiooniga, sest seal harjutatakse rünnakut Põhja-Korea vastu ja see on vastuolus Korea poolsaarel aset leidnud «positiivsete poliitiliste arengutega».