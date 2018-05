Bulgaaria ei kavatse Venemaa käest uusi hävitajaid osta

«Bulgaaria teatas kavatsusest tänapäevastada oma õhujõude, ostes uut tüüpi sõjalennukeid. Bulgaaria valitsuse kinnitatud nõuete kohaselt peavad hävitajad olema toodetud NATO liikmesriigis ja olema vähemalt ühe NATO või Euroopa Liidu liikmesriigi relvastuses, mis on meie liitlaskohustustest lähtudes loogiline. See nõue annab vastuse, nii et jäägem realistideks - lisa-MiGide ostmine ei tule kõne allagi,» ütles Radev.

«See on veel üks tõend, et on vaja taastada vastastikku kasulikud suhted Venemaaga. Vaatamata sellele, et Bulgaaria kuulub NATO-sse, jätkab ta oma õhuruumi valvamist hävitajatega MiG-29, ja sellega seoses on vaja tagada nende tänapäevane tehniline teenindus,» ütles lennuväe erukindral Radev.