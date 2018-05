Kuuba võimud on tuvastanud 50 lennuõnnetuse ohvri surnukehad

«Saan teid teavitada, et oleme tuvastanud 50 surnukeha,» ütles kriminalistikameti direktor Sergio Rabell pressikonverentsil.

Teiste seas on tuvastatud mehhiklasest piloodi Ángel Luis Nuez Santose (53) ja kaaspiloodi Miguel Ángel Arreola Ramireze (40) surnukehad. Tuvastamist ootavad endiselt Argentinast pärit paari, Mehhiko turisti, ühe Lääne-Saharast pärit reisija ja umbes 50 kuubalase surnukehad, ütles Rabell.

Transpordiminister Adel Yzquierdo sõnul on leitud üks lennuki must kast, mis on heas seisukorras.