Arstid ei andnud Skripalidele elulootust

Salisbury haigla hooldusosakonna juht Lorna Wilkinson ütles, et algul arstid ei teadnud, mis patsientidel viga on. Närvimürgi sümptomite tuvastamise järel kartsid meedikud, et ohvreid võib olla oluliselt rohkem.

«Kui nende samade sümptomitega saabus politseinik Nick Bailey, tekkis tõsine mure, kui laialdane see juhtum olla võib,» ütles ta.

Valveõe Sarah Clarki sõnul ei võtnud Skripale haiglasse registreerinud töötajad esialgu kasutusele mingeid erimeetmeid, kuna ei olnud teada, et Skripalid olid sattunud närvimürgirünnaku ohvriks.

«Kui me saime teada, et see on närvimürk, arvasime, et ellu nad ei jää. Olime valmis järgi proovima kõik meie raviviisid. Tagasime parima kliinilise abi. Kuid kõik rääkisid, et nad ei jää ellu,» ütles intensiivraviarst Steven Jukes.

Intensiivraviosakonna juhi Duncan Murray sõnul aitas patsientide paranemisele kaasa arstide suurepärane töö. Suure panuse Skripalide ravis andsid välismaised asjatundjad.

Salisbury haigla peaarst Christine Blanchard kinnitas, et arstid ei julgenud kolme kannatanu suhtes esmalt midagi ennustada.

Patsientide teadvusele tulles seisis arstide ees raske küsimus, mida ja kuidas Skripalidele nendega toimunust rääkida, et mitte mõjutada politsei juurdlust. Viimaks otsustasid arstid, et targem on lasta patsientide kaitseks rahvusvahelistel uurijatel enne vereproovide võtmist kohtuorder võtta.