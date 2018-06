Ukraina peaminister loobub korruptsioonikohtu loomata jätmise korral ametist

Hoolimata uute ametnike lubadustest on 2013.-2014. aastal meeleavaldusi põhjustanud lokkav korruptsioon endiselt Ukrainas suur probleem.

Sel nädalal peaks raada viimaks lõpetama eelnõu uue juriidilise ameti loomiseks, mis hakkab tegelema korruptsioonijuhtumite menetlemisega. Peaminister teatas, et kui lääne toetatud algatusega edasi ei jõuta, astub ta tagasi.

Groismani pressiesindaja Vasõl Rjabtšuk täpsustas uudisteagentuurile AFP, et peaminister kavatseb ametist lahkuda, kui eelnõud ei toetata formaadis, mida ootab Rahvusvaheline Valuutafond (IMF).

IMF on praeguse eelnõuga rahulolematust väljendanud, märkides, et mitmed ettepanekud ei ole vastavuses ametnike algsete lubadustega.

IMF nõuab, et kohtunike määramisel jääks viimane sõna rahvusvahelistele ekspertidele, et tagada kandidaatide usaldusväärsus ja hea maine. Praegu on IMF-il ainult nõuandja roll.