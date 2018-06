EL-i riigid loovad kriisideks mõeldud sõjalise üksuse

Algatus hõlmab ühist planeerimist kriisideks, mis võivad potentsiaalselt ähvardada Euroopa julgeolekut, teatas ministrile lähedalasuv allikas. Kõnealuste kriiside seas on muu hulgas loodusõnnetused või kodanike evakueerimine.

Üksus hakkab seisma eraldi EL-i muust kaitsekoostööst, mis tähendab, et kui Suurbritannia EL-ist lahkub, siis saab ta loodavas üksuses vabalt kaasa lüüa.

«See on selgelt algatus, mis lubab mõnede EL-i-väliste riikide osalust,» lausus Parly. «Ühendkuningriik on olnud väga hakkamas, sest tahab hoida Euroopaga koostööd ka väljaspool kahepoolseid suhteid.»

EL-il on neli rahvusvahelist sõjalist lahingugruppi 2007. aastast, kuid poliitilised erimeelsused on tähendanud, et neid pole kunagi kasutatud.