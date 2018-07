Trump ei välista NATO ühisõppuste lõpetamist Putini palvel

Kui ajakirjanikud Trumpilt küsisid, kas ta lõpetaks NATO õppused Baltikumis, vastas Trump: «Võib-olla me räägime sellest,» viidates Putinile, kellega ta kohtub esmaspäeval Helsingis.

Trumpi kommentaar NATO õppuste võimaliku lõpetamise kohta Putini soovil on tekitanud Euroopa liidrites hirmu. Kardetakse, et Trump võib allianssi õõnestada, kui teeb märkimisväärseid ühepoolseid mööndusi Venemaa presidendile.

Üks kaitseametnik ütles siiski CNN-le, et Pentagon ei oota Trumpi loobumist õppustest Ida-Euroopas. Tegelikult on toimub käesoleval hetkel Mustal merel ühisõppus, milles osaleb 17 riiki, muu hulgas sadu USA sõjaväelasi ja mitmeid sõjalaevu.

Ent Trumpi kommentaarid on siiski avanud Putini jaoks ukse, et sõjaväeliste õppuste teema Helsingis tõstatada ja kuna Trump on relvajõudude ülemjuhataja saab ta ise langetada otsuse õppused lõpetada.

Eelmisel kuul näitas ta oma võimu selles valdkonnas, kui peatas ühisõppused Lõuna-Koreaga pärast kohtumist Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga Singapuris.

Ent NATO õppuste katkestamist nähakse palju ekstreemsema meetmena ja sammuna, mis võib luua mõra kollektiivkaitsesse, mis on allianssi identiteedi juures keskne. Õppuste katkestamine oleks väga suur loovutus Moskvale.

Kui Trump otsustab USA osalemise NATO õppustel lõpetada, võivad Euroopa riigid õppusi jätkata, aga võimalik, et neil keelatakse seda teha NATO lipu all.

USA Atlandi Nõukogu (Atlantic Council) vanem asepresident Barry Pavel on veendunud, et Putin on NATO õppuste edasilükkamisest või tühistamisest väga huvitatud. «Ma garanteerin, et Putin küsib Trumpilt, kas NATO õppuste lõpetamine on võimalik, nimetades neid provokatiivseteks ja kulukateks,» sõnas Pavel. Neid samu argumente kasutas Põhja-Korea ja oli edukas.

Pavel tõdeb, et NATO tippkohtumine 11. ja 12. juulil Brüsselis oli vaid esimene peatükk ja teine peatükk saab olema Trumpi ja Putini kohtumine esmaspäeval Helsingis.

«Putin ei ole USA sõber, ei ole üksnes konkurent. Putin on USA vaenlane - mitte sellepärast, et me tahame seda, vaid seepärast, et ta on valinud selle rolli,» sõnas vabariiklasest senaator John McCain ja kutsus Trumpi olema kohtumisel Putiniga tugev ja sitke.

Ühendriikide kaitseminister James Mattis on viimastel kuudel samuti väljendanud oma nägemust Putinist. «Ta tahab vähendada Lääne demokraatiamudeli veetlust ja püüab õõnestada Ühendriikide moraalselt autoriteeti. Tema tegevus on suunatud mitte selleks, et esitada väljakutset meie relvastustele vaid selleks, et õõnestada ja kompromiteerida usku meie ideaalidesse,» lausus Mattis.

Pavel lisas, et kuigi NATO tippkohtumine möödus saavutatud kokkulepete valguses edukalt, siis paneb teda siiski muretsema Trumpi käitumine allianssi liikmetega.