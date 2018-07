Briti ajaleht spekuleerib: kas Trump on Putini käpa alla?

Briti ajaleht The Guardian pani kokku viiest teemast koosneva nimekirja, mille põhjal hinnata, kuivõrd julges USA president Donald Trump astuda eilsel Helsingi kohtumisel vastu Venemaa presidendile Vladimir Putinile ning jõudis seisukohale, et paratamatult jääb mulje, et Putinil on mingil põhjusel suur mõjuvõim Trumpi üle.