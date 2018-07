Brüssel lükkas ümber Trumpi väite kaubanduskõneluste kokkuleppe kohta

«Ma olen seda väga selgelt öelnud... põllumajandus ei ole osa sellest. Ainult need asjad on, mida ühisavalduses konkreetselt mainiti,» ütles Euroopa Komisjoni kõneisik Mina Andreeva, viidates kolmapäeval Valges Majas toimunud kõneluste järel väljastatud kommünikeele.

«Kui lugeda ühisavaldust siis näeb, et põllumajandust kui sellist ei mainitud. Sellest nähtub, et mainitud on põllumehi ja mainitud on sojaube, mis on osa diskusioonist,» ütles Andreeva.