Filmile jäänud põsemusi viib saudi paari vanglasse

Snapchati üles laaditud lühivideol on näha, kuidas Jazani maanteel sõitvas autos teeb mees põsemusi enda kõrval rooli taga istuvale naisele. Video on pealkirjastatud tiitriga «õpetan teda sõitma».

Paari õnnetuks läks video viraalseks ning seda on nüüdseks sotsiaalmeedias laialdaselt jagatud. Arvestav osa kommentaatoritest olid sellisest avalikust intiimsusest šokeeritud. Üks säuts hüüatas, et kas see on päriselt. Teine mõistis paari ebasündsuse eest hukka ja soovis, et nad saadetaks mitmeks aastaks vanglasse kombeid õppima.