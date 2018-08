Iisrael blokeeris kütusetarned Gazale

Lieberman ütles oma avalduses, et tegemist on vastusega jätkuvale terrorismile ning piirirahutustele Iisraeli ja Gaza vahel.

Meede mõjutab rängalt Palestiina enklaavi, mis juba kannatab sagedaste elektrikatkestuste all. Eelkõige on elektriühenduse halvast kvaliteedist mõjutatud haiglad.

Iisrael on pidanud Gaza islamistidega 2008. aastast saadik maha kolm sõda ning väidab, et blokaad on vajalik, et takistada neil omandamast relvi ja materjale, mida saab kasutada sõjalisel otstarbel.