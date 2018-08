Läti mõistis Venemaa heaks luuranud mehe tingimisi vangi

Kohtualusele Juris Stilvele mõisteti kolme ja poole aasta pikkune tingimisi vanglakaristus. Mees on viibinud alates 2017. aasta detsembrist eeluurimisvangistuses.

Juurdlus tuvastas, et ta kogus infot Läti relvajõudude taristu ja teiste Vene luureteenistusi huvitavate objektide kohta ning edastas andmed Venemaale. Ta tegi koostööd Venemaal baseeruva luureohvitseriga.

Stilve juhtum on näide spionaažist, kus pahatahtlikult kogutakse avalikku informatsiooni välisriikidele edastamiseks. Stilve elab Alūksne maakonnas, Eesti lõunapiiri lähistel.

29. mail mõisteti kohtus süüdi teine Läti kodanik, kes Venemaa heaks luuras. Aleksandr Krasnopjorovs peab veetma vangistuses kokku 18 kuud, millest suur osa on tal eeluurimise ajal ära kantud.

Tegu on esimese kahe juhtumiga, kus Lätis on pärast taasiseseisvumist esitatud kohtumenetlus Venemaa huvides luuranud inimeste vastu. Nüüdse kiire arengu põhjuseks on peetud seadusandluse muutmist, mis võimaldab välisriigi heaks tegutsemist kergemini tõestada.