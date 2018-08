Erdoğan lubas trotsida USA ähvardusi seoses vangistatud pastoriga

«On vale julgeda suruda Türgi põlvili ähvardustega seoses pastoriga,» ütles Erdoğan Musta mere ääres Ünye linnas poolehoidjatele.

«Pöördun taas nende poole Ameerikas. Häbi teile, häbi teile. Te vahetate oma strateegilise partneri NATO-s preestri vastu,» sõnas Türgi riigipea.

Türgi pidas Brunsoni kinni 2016. aasta oktoobris ning süüdistab teda terrorismis ja spionaažis. USA sõnul on Brunson süütu ja nõuab tema vabastamist.

Türgi ja USA on kehtestanud juhtumi tõttu vastastikku teineteise sise- ja justiitsministritele sanktsioonid.

Ankara ja Washingtoni suhted on olnud pingelised juba aastaid ning liir on reageerinud sellele nõrgenemisega Ühendriikide dollari suhtes.

Liiri langus sai reedel veelgi hoogu juurde USA presidendi Donald Trumpi otsusest kahekordistada Türgi terasele ja alumiiniumile kehtestatud imporditolle. Türgi liir kaotas reedel päevaga üle 16 protsenti oma väärtusest dollari suhtes.

Erdoğan kutsus Ünyes türklasi liiri ümbritseva kriisi tõttu mitte paanikasse sattuma. «Kui neil on dollar, on meil Allah,» sõnas president ja soovitas kaasmaalastel oma kulla- või välisvaluutavarud liirideks vahetada, et pidada Ühendriikide vastu «iseseisvussõda».

Presidendi sõnul on Türgi tegutsenud Brunsoni juhtumis seadust järgides. «Me ei ole seni teinud järeleandmisi õigusemõistmises ja ei tee seda kunagi.»

Imporditollide teema lükkas Erdoğan kõrvale. «Nad ütlevad, et me ei anna seda või teist. Ärge andke. See, mis meil on, on meie jaoks piisav,» sõnas ta.

Reedel USA päevalehes New York Times ilmunud artiklis oli Erdoğan hoiatanud, et kui suhted ei parane, hakkab Türgi vaatama ringi «uute sõprade ja liitlaste järele».

«Kui Ühendriigid ei hakka Türgi suveräänsust austama ega tõesta, et mõistavad meie riiki ähvardavaid ohte, on meie partnerlus hädaohus.»