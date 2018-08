Iraan ja Süüria sõlmisid kaitse- ja ülesehitusleppe

«Süüria on lõpetamas kriisiperioodi ja alustamas ülesehitusetappi,» ütles Iraani kaitseminister Amir Hatami uudisteagentuuri Tasnim teatel.

Eile Damaskusse visiidile saabunud Hatami kohtus Süüria kaitseministri Ali Abdullah Ayoubi ja president Bashar al-Assadiga.

Sõlmitud leping sätestab muu hulgas Iraani jätkuva kohaloleku ja osalemise Süürias, ütles Hatami Tasnimi teatel.

Kahel riigil on tugevad sidemed juba aastaid. Iraan on saatnud Süüriasse sõjaväelasi, kuid väidab, et tegemist on nõunikega. «Süüria-Iraani suhted on eeskujuks kahepoolsetele suhetele iseseisvate ja suveräänsete riikide vahel,» ütles Ayoub.

Iraani kaitseministri delegatsioon kohtumisel Süüria presidendiga. FOTO: Handout / AFP

Assadi vägesid on toetanud ka Iraani rahastatavad rühmitused, sealhulgas mõjuvõimas Liibanoni šiialiikumine Hizbollah. Nende ja Vene sõjalennukite abiga on Assad tagasi vallutanud umnbes kaks kolmandikku riigist ja on nüüd pilgu pööranud loodeprovintsile Idlibile.

Süüria sõda on selle puhkemisest saadik maksma läinud umbes 334 miljardit eurot, märgib ÜRO Lääne-Aasia Majandus-ja Sotsiaalkomisjon (ESCWA). Assad ütles läinud kuul, et taasülesehitus on tema prioriteet Süürias, kus relvakonfliktis on hukkunud üle 350 000 ja kodudest põgenenud miljoneid inimesi.

Ayoub sarjas Ühendriike, mis on rajanud Süüriasse Islamiriigiga võitlemiseks sõjaväebaase. «Ameeriklased otsivad võimalusi jääda Eufrati jõest itta, et kinnistada oma kohalolekut regioonis,» märkis Süüria minister.